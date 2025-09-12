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Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow & Red) (8430717000291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow & Red) (8430717000291) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow &amp; Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow &amp; Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow &amp; Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow &amp; Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow &amp; Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow &amp; Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow &amp; Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow &amp; Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698547
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Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Misirlou - Dick Dale & The Del-Tones, You Never Can Tell - Chuck Berry, Spooky - Dennis Yost & Classic IV, I Put A Spell On You - Screamin Jay Hawkins, Mambo Miam Miam - Serge Gainsbourg, California Dreamin - Bobby Womack, Strawberry Letter 23 - The Brothers Johnson, Dont Let Me Be Misunderstood - Leroy Gomez & Santa Esmeralda, Good Thing - Paul Revere & The Raiders, Intro (Twisted Nerve), Lets Stay Together - Al Green, Son Of A Preacher Man - Dusty Springfield, Something You Got - Wilson Picket
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow & Red) (8430717000291) виниловая пластинка

Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Для некоторых режиссеров музыка, звучащая в их фильмах, представляется такой же (или даже более) важной, чем изображение или произнесенные диалоги. Многие поклонники Квентина Тарантино посчитали бы «Бешеных псов» без «Stuck in the Middle with You» или «Криминальное чтиво» без «Misirlou» вовсе не теми любимыми фильмами. Тарантино описывает свой метод создания концепции фильма следующим образом: «Одна из вещей, которую я делаю, когда начинаю фильм, когда пишу фильм или когда у меня есть идея для фильма, — я просматриваю свою коллекцию пластинок и просто начинаю проигрывать песни, пытаясь найти индивидуальность фильма, найти дух фильма. Затем, в конце концов я нахожу одну, две или три песни. «О, это будет отличная песня для вступительных титров». С фантастическим оформлением и ремастированным звуком, Tarantino Experience — еще одно важное дополнение к вашей коллекции виниловых пластинок. И помните, он не будет доступен на потоковых платформах.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow & Red) (8430717000291) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
качество отличное,рекомендую,упакован и доставлен вовремя



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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Misirlou - Dick Dale & The Del-Tones, You Never Can Tell - Chuck Berry, Spooky - Dennis Yost & Classic IV, I Put A Spell On You - Screamin Jay Hawkins, Mambo Miam Miam - Serge Gainsbourg, California Dreamin - Bobby Womack, Strawberry Letter 23 - The Brothers Johnson, Dont Let Me Be Misunderstood - Leroy Gomez & Santa Esmeralda, Good Thing - Paul Revere & The Raiders, Intro (Twisted Nerve), Lets Stay Together - Al Green, Son Of A Preacher Man - Dusty Springfield, Something You Got - Wilson Picket
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Описание
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Для некоторых режиссеров музыка, звучащая в их фильмах, представляется такой же (или даже более) важной, чем изображение или произнесенные диалоги. Многие поклонники Квентина Тарантино посчитали бы «Бешеных псов» без «Stuck in the Middle with You» или «Криминальное чтиво» без «Misirlou» вовсе не теми любимыми фильмами. Тарантино описывает свой метод создания концепции фильма следующим образом: «Одна из вещей, которую я делаю, когда начинаю фильм, когда пишу фильм или когда у меня есть идея для фильма, — я просматриваю свою коллекцию пластинок и просто начинаю проигрывать песни, пытаясь найти индивидуальность фильма, найти дух фильма. Затем, в конце концов я нахожу одну, две или три песни. «О, это будет отличная песня для вступительных титров». С фантастическим оформлением и ремастированным звуком, Tarantino Experience — еще одно важное дополнение к вашей коллекции виниловых пластинок. И помните, он не будет доступен на потоковых платформах.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
качество отличное,рекомендую,упакован и доставлен вовремя


Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow & Red) (8430717000291) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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