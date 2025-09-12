Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow & Red) (8430717000291) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow & Red) (8430717000291) виниловая пластинка
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Для некоторых режиссеров музыка, звучащая в их фильмах, представляется такой же (или даже более) важной, чем изображение или произнесенные диалоги. Многие поклонники Квентина Тарантино посчитали бы «Бешеных псов» без «Stuck in the Middle with You» или «Криминальное чтиво» без «Misirlou» вовсе не теми любимыми фильмами. Тарантино описывает свой метод создания концепции фильма следующим образом: «Одна из вещей, которую я делаю, когда начинаю фильм, когда пишу фильм или когда у меня есть идея для фильма, — я просматриваю свою коллекцию пластинок и просто начинаю проигрывать песни, пытаясь найти индивидуальность фильма, найти дух фильма. Затем, в конце концов я нахожу одну, две или три песни. «О, это будет отличная песня для вступительных титров». С фантастическим оформлением и ремастированным звуком, Tarantino Experience — еще одно важное дополнение к вашей коллекции виниловых пластинок. И помните, он не будет доступен на потоковых платформах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Комментарий:
качество отличное,рекомендую,упакован и доставлен вовремя
Отзывы о товаре Various Artists - The Tarantino Experience (Solid Yellow & Red) (8430717000291) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
качество отличное,рекомендую,упакован и доставлен вовремя