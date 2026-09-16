Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка
Поклонники творчества певицы Карен Соузы могут приобрести красочный виниловый бокс-сет с ее музыкой, включающий 5 дисков. Это прекрасное приобретение для любителей джазовой и лаунж-музыки. Эксклюзивная премиум-коллекция, включающая четыре культовых альбома Карен Соуза на виниле, а также DVD The Life Collection, на котором певица исполняет некоторые из величайших хитов своей карьеры. Лимитированный deluxe бокс-сет 4LP+DVD.. Карен Соуза, несомненно, один из самых пленительных и узнаваемых голосов в современном джазе. Она начала свою карьеру в хаус-музыке, но вскоре выделилась своим необыкновенным талантом в переосмыслении поп- и рок-классики в джазовых, элегантных и изысканных версиях. За эти годы она выпустила несколько альбомов, которые отражают ее уникальный стиль, сочетая теплый голос с изысканными аранжировками, которые переносят слушателя в интимный и ностальгический мир. Эта эксклюзивная премиум-коллекция является первой и единственной антологией карьеры Карен Соуза, тщательно составленной, чтобы дать полный обзор ее творческой карьеры. Набор в формате люкс включает ее четыре культовых виниловых альбома, предлагая поклонникам максимальный опыт ее вечной музыки. В эту коробку также входит DVD The Life Collection, на котором Карен Соуза исполняет некоторые из величайших хитов своей карьеры. Коллекция, которая передает ее музыкальную сущность, идеально подходит для поклонников, которые хотят насладиться ее самыми культовыми интерпретациями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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