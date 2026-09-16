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Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка

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Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка - фото 1
Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Karen Souza Box Set
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка - фото 1
  • Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка
13 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Karen Souza Box Set
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Essentials Do You Really Want To Hurt Mex, Creep, Strawberry Fields Forever, Tainted Love, Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars), Twist In My Sobriety, Shape Of My Heart, Hotel Souza Paris, Every Breath You Take, Personal Jesus, Billie Jean, Have You Ever Seen The Rain, Bette Davis Eyes, Essentials II The Way It Is, Wicked Game, Everyday Is Like Sunday, Dreams, Think For A Minute, Cant Help Falling In Love, Everybody Hurts, Never Tear Us Apart, Night Demon, My Foolish Heart, Delectable You, Br
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Аргентина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка

Поклонники творчества певицы Карен Соузы могут приобрести красочный виниловый бокс-сет с ее музыкой, включающий 5 дисков. Это прекрасное приобретение для любителей джазовой и лаунж-музыки. Эксклюзивная премиум-коллекция, включающая четыре культовых альбома Карен Соуза на виниле, а также DVD The Life Collection, на котором певица исполняет некоторые из величайших хитов своей карьеры. Лимитированный deluxe бокс-сет 4LP+DVD.. Карен Соуза, несомненно, один из самых пленительных и узнаваемых голосов в современном джазе. Она начала свою карьеру в хаус-музыке, но вскоре выделилась своим необыкновенным талантом в переосмыслении поп- и рок-классики в джазовых, элегантных и изысканных версиях. За эти годы она выпустила несколько альбомов, которые отражают ее уникальный стиль, сочетая теплый голос с изысканными аранжировками, которые переносят слушателя в интимный и ностальгический мир. Эта эксклюзивная премиум-коллекция является первой и единственной антологией карьеры Карен Соуза, тщательно составленной, чтобы дать полный обзор ее творческой карьеры. Набор в формате люкс включает ее четыре культовых виниловых альбома, предлагая поклонникам максимальный опыт ее вечной музыки. В эту коробку также входит DVD The Life Collection, на котором Карен Соуза исполняет некоторые из величайших хитов своей карьеры. Коллекция, которая передает ее музыкальную сущность, идеально подходит для поклонников, которые хотят насладиться ее самыми культовыми интерпретациями.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Karen Souza
Альбом (сингл)
Karen Souza Box Set
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Essentials Do You Really Want To Hurt Mex, Creep, Strawberry Fields Forever, Tainted Love, Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars), Twist In My Sobriety, Shape Of My Heart, Hotel Souza Paris, Every Breath You Take, Personal Jesus, Billie Jean, Have You Ever Seen The Rain, Bette Davis Eyes, Essentials II The Way It Is, Wicked Game, Everyday Is Like Sunday, Dreams, Think For A Minute, Cant Help Falling In Love, Everybody Hurts, Never Tear Us Apart, Night Demon, My Foolish Heart, Delectable You, Br
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Аргентина
Описание
Поклонники творчества певицы Карен Соузы могут приобрести красочный виниловый бокс-сет с ее музыкой, включающий 5 дисков. Это прекрасное приобретение для любителей джазовой и лаунж-музыки. Эксклюзивная премиум-коллекция, включающая четыре культовых альбома Карен Соуза на виниле, а также DVD The Life Collection, на котором певица исполняет некоторые из величайших хитов своей карьеры. Лимитированный deluxe бокс-сет 4LP+DVD.. Карен Соуза, несомненно, один из самых пленительных и узнаваемых голосов в современном джазе. Она начала свою карьеру в хаус-музыке, но вскоре выделилась своим необыкновенным талантом в переосмыслении поп- и рок-классики в джазовых, элегантных и изысканных версиях. За эти годы она выпустила несколько альбомов, которые отражают ее уникальный стиль, сочетая теплый голос с изысканными аранжировками, которые переносят слушателя в интимный и ностальгический мир. Эта эксклюзивная премиум-коллекция является первой и единственной антологией карьеры Карен Соуза, тщательно составленной, чтобы дать полный обзор ее творческой карьеры. Набор в формате люкс включает ее четыре культовых виниловых альбома, предлагая поклонникам максимальный опыт ее вечной музыки. В эту коробку также входит DVD The Life Collection, на котором Карен Соуза исполняет некоторые из величайших хитов своей карьеры. Коллекция, которая передает ее музыкальную сущность, идеально подходит для поклонников, которые хотят насладиться ее самыми культовыми интерпретациями.


Теги товара: Limited Edition
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Karen Souza - Karen Souza Box Set (Gold) (8430717000314) виниловая пластинка - стоимость товара 13120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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