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Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка

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Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - фото 1
Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - фото 2
Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - фото 3
Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - фото 1
  • Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - фото 2
  • Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - фото 3
  • Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Encore!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Encore Records
Barcode
[5711053021564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Moderato, II. Adagio, III. Allegro, IV. Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, I. Allegro, II. Andante, III Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Allegro Moderato, II. Adagio, III. Allegro, IV. Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, I. Allegro, II. Andante, III Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Allegro

Отзывы о товаре Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Encore!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Encore Records
Barcode
[5711053021564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Moderato, II. Adagio, III. Allegro, IV. Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, I. Allegro, II. Andante, III Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Allegro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Allegro Moderato, II. Adagio, III. Allegro, IV. Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, I. Allegro, II. Andante, III Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Allegro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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