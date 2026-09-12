Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - A Fine Romance (5711053021281) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698474
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - A Fine Romance (5711053021281) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Fine Romance, You Wont be Satisfied (Until You Break My Heart), I Got Plenty O Nuttin, Necessary Evil, The Frim Fram Sauce Im Puttin All My Eggs In One Basket, Under A Blanket Of Blue, Can Anyone Explainx, Stars Fell On Alabama, Dream A Little Dream Of Me, Ive Got My Love To Keep Me Warm, Moonlight In Vermont, Would You Like To Take A Walkx, Lets Call The Whole Thing Off
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Fine Romance, You Wont be Satisfied (Until You Break My Heart), I Got Plenty O Nuttin, Necessary Evil, The Frim Fram Sauce Im Puttin All My Eggs In One Basket, Under A Blanket Of Blue, Can Anyone Explainx, Stars Fell On Alabama, Dream A Little Dream Of Me, Ive Got My Love To Keep Me Warm, Moonlight In Vermont, Would You Like To Take A Walkx, Lets Call The Whole Thing Off
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - A Fine Romance (5711053021281) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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