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Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка

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Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
The King Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698466
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
The King Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Jailhouse Rock, It's Now Or Never, Wooden Heart, All Shook Up, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Girls! Girls! Girls!, Put The Blame On Me, A Mess Of Blues, I Want You, I Need You, I Love You, Are You Lonesome Tonight?, Surrender, Aloha Oe, Blue Hawaii, Rip It Up, Loving You, Stuck On You, Hawaiian Wedding Song, I'm Left You're Right She's Gone, Got A Lot O' Livin' To Do, Hound Dog, Your) Teddy Bear, One Night, Moonlight Swim, Blue Moon, Rock-A-Hula Baby, Mystery Train, I Forgot To Remember To
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jailhouse Rock, It's Now Or Never, Wooden Heart, All Shook Up, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Girls! Girls! Girls!, Put The Blame On Me, A Mess Of Blues, I Want You, I Need You, I Love You, Are You Lonesome Tonight?, Surrender, Aloha Oe, Blue Hawaii, Rip It Up, Loving You, Stuck On You, Hawaiian Wedding Song, I'm Left You're Right She's Gone, Got A Lot O' Livin' To Do, Hound Dog, Your) Teddy Bear, One Night, Moonlight Swim, Blue Moon, Rock-A-Hula Baby, Mystery Train, I Forgot To Remember To Forget, Party, Old Shep, Return To Sender, She's Not You, Too Much, Good Luck Charm, (Marie's The Name) His Latest Flame, Blues, Lawdy Miss Clawdy, Paralysed, Wear My Ring Around Your Neck, Love Me Tender

Отзывы о товаре Elvis Presley - The King Of Rock N Roll (5711053020567) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
The King Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Jailhouse Rock, It's Now Or Never, Wooden Heart, All Shook Up, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Girls! Girls! Girls!, Put The Blame On Me, A Mess Of Blues, I Want You, I Need You, I Love You, Are You Lonesome Tonight?, Surrender, Aloha Oe, Blue Hawaii, Rip It Up, Loving You, Stuck On You, Hawaiian Wedding Song, I'm Left You're Right She's Gone, Got A Lot O' Livin' To Do, Hound Dog, Your) Teddy Bear, One Night, Moonlight Swim, Blue Moon, Rock-A-Hula Baby, Mystery Train, I Forgot To Remember To
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jailhouse Rock, It's Now Or Never, Wooden Heart, All Shook Up, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Girls! Girls! Girls!, Put The Blame On Me, A Mess Of Blues, I Want You, I Need You, I Love You, Are You Lonesome Tonight?, Surrender, Aloha Oe, Blue Hawaii, Rip It Up, Loving You, Stuck On You, Hawaiian Wedding Song, I'm Left You're Right She's Gone, Got A Lot O' Livin' To Do, Hound Dog, Your) Teddy Bear, One Night, Moonlight Swim, Blue Moon, Rock-A-Hula Baby, Mystery Train, I Forgot To Remember To Forget, Party, Old Shep, Return To Sender, She's Not You, Too Much, Good Luck Charm, (Marie's The Name) His Latest Flame, Blues, Lawdy Miss Clawdy, Paralysed, Wear My Ring Around Your Neck, Love Me Tender
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