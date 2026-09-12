Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Оригинальные участники Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин, Джеймс Иха и Билли Корган возвращаются в форму с этим альбомом. Издание на виниле, постер. «Aghori Mhori Mei» был записан сразу после концептуального альбома из 33 песен «Atum» и возвращает нас к стилю группы начала 90-х, в котором доминировали гитары, бас, барабаны и характерный вокал. Smashing Pumpkins — одна из самых известных и влиятельных групп всех времен, сформировавшая альтернативную музыку и культуру. С момента своего образования в Чикаго в 1988 году группа продала более 30 миллионов альбомов по всему миру и завоевала две премии GRAMMY®, две премии MTV VMA и премию American Music Award.

Оригинальные участники Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин, Джеймс Иха и Билли Корган возвращаются в форму с этим альбомом. Издание на виниле, постер. «Aghori Mhori Mei» был записан сразу после концептуального альбома из 33 песен «Atum» и возвращает нас к стилю группы начала 90-х, в котором доминировали гитары, бас, барабаны и характерный вокал. Smashing Pumpkins — одна из самых известных и влиятельных групп всех времен, сформировавшая альтернативную музыку и культуру. С момента своего образования в Чикаго в 1988 году группа продала более 30 миллионов альбомов по всему миру и завоевала две премии GRAMMY®, две премии MTV VMA и премию American Music Award.

Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.