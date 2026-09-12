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Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка

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Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка - фото 1
Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Aghori Mhori Mei
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка - фото 1
  • Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698458
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Характеристики

Бренд
Martha's Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Marthas Music
Barcode
[732388206834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Aghori Mhori Mei
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Edin, Pentagrams, Sighommi, Pentecost, War Dreams of Itself, Who Goes There, 999, Goeth the Fall, Sicarus, Murnau
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка

Оригинальные участники Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин, Джеймс Иха и Билли Корган возвращаются в форму с этим альбомом. Издание на виниле, постер. «Aghori Mhori Mei» был записан сразу после концептуального альбома из 33 песен «Atum» и возвращает нас к стилю группы начала 90-х, в котором доминировали гитары, бас, барабаны и характерный вокал. Smashing Pumpkins — одна из самых известных и влиятельных групп всех времен, сформировавшая альтернативную музыку и культуру. С момента своего образования в Чикаго в 1988 году группа продала более 30 миллионов альбомов по всему миру и завоевала две премии GRAMMY®, две премии MTV VMA и премию American Music Award.

Отзывы о товаре Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei (0732388206834) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Martha's Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Marthas Music
Barcode
[732388206834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Aghori Mhori Mei
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Edin, Pentagrams, Sighommi, Pentecost, War Dreams of Itself, Who Goes There, 999, Goeth the Fall, Sicarus, Murnau
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Оригинальные участники Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин, Джеймс Иха и Билли Корган возвращаются в форму с этим альбомом. Издание на виниле, постер. «Aghori Mhori Mei» был записан сразу после концептуального альбома из 33 песен «Atum» и возвращает нас к стилю группы начала 90-х, в котором доминировали гитары, бас, барабаны и характерный вокал. Smashing Pumpkins — одна из самых известных и влиятельных групп всех времен, сформировавшая альтернативную музыку и культуру. С момента своего образования в Чикаго в 1988 году группа продала более 30 миллионов альбомов по всему миру и завоевала две премии GRAMMY®, две премии MTV VMA и премию American Music Award.
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Отзывы


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