Snoop Dogg Presents October London - The Rebirth Of Marvin (0784300369493) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Snoop Dogg Presents October London - The Rebirth Of Marvin (0784300369493) виниловая пластинка
The Rebirth of Marvin — альбом американского певца и автора песен, номинанта на Грэмми 2025 года October London, который переосмысливает звучание соула для нового поколения. Лимитированное издание на золотом виниле.. Подписанный Снуп Доггом на Death Row Records, номинант на Грэмми 2025 года, October London, отдает этим альбомом дань уважения Марвину Гэю, одному из самых душевных голосов в музыке. Размышляя о проекте, October London поделился: «Дорогой Марвин, я не пытаюсь быть тобой. Это невозможно. Ты единственный в своем роде. Я просто хочу почтить тебя, брат. Ты проложил путь этому звуку и я здесь только для того, чтобы убедиться, что мы тебя не забудем». Главный сингл альбома «Back to Your Place» уже достиг вершины чарта Billboard Adult R&amp;amp;B Songs, очаровав слушателей и получив три номинации на премию Soul Train Music Award. От карьеры начинающего артиста под руководством Снуп Догга до сильной позиции в современном R&amp;amp;B, путешествие October London привело к этому решающему моменту. «The Rebirth Of Marvin» — это одновременно дань уважения и эволюция, напоминание о наследии и новые пути, которые October London открывает сегодня.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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