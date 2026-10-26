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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C230I(2.8MM)) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C230I(2.8MM))

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C230I(2.8MM))
4 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
550

Описание товара Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C230I(2.8MM))

Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C230I(2.8MM))

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C230I(2.8MM))




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C230I(2.8MM))
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C230I(2.8MM)) – стоимость товара 4290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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