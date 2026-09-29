Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C240I 4-4мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C240I(4MM))
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698427
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
270
Описание товара Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C240I 4-4мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C240I(4MM))
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C240I 4-4мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C240I(4MM)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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