Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2)

Готовые комплекты видеонаблюдения Tiandy представляют собой современное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эти комплекты оснащены всем необходимым для надежного видеомониторинга и предлагают ряд впечатляющих характеристик. Одной из ключевых особенностей комплекта является наличие встроенного микрофона, который позволяет записывать не только видео, но и аудио, что способствует более полному контролю ситуации. Камеры видеонаблюдения оснащены CMOS-матрицей, обеспечивающей высокое качество изображения. Они имеют купольную конструкцию и выполнены в влагозащищенном корпусе, что делает их идеально подходящими для использования как внутри помещений, так и снаружи, где они могут выдерживать неблагоприятные погодные условия. Поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) облегчает процесс установки, поскольку позволяет передавать как данные, так и питание через один кабель. Это упрощает монтаж и уменьшает количество необходимых проводов. Камеры работают в широком температурном диапазоне от -40°C до 60°C, что говорит о их надежности и способности работать в экстремальных условиях. Дистанция ночной съемки достигает 30 метров благодаря встроенной ИК-подсветке, обеспечивая четкое изображение даже в полной темноте. Видеокамеры обладают разрешением 5 Мп и обеспечивают съемку с частотой 30 кадров в секунду, что гарантирует плавное и детализированное видео. Поддержка расширенного динамического диапазона (WDR) с показателем 120 дБ позволяет эффективно справляться с условиями сложного освещения, предоставляя четкое изображение даже при сильной контрастности. Фокусное расстояние составляет 2.8 мм, что подходит для большинства стандартных задач видеонаблюдения. Стандарт IP обеспечивает высокую совместимость и надежность передачи данных. Этот набор камер Tiandy станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для видеонаблюдения с простотой в установке и высокой функциональностью.