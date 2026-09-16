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Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0

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Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 1
Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 1
  • Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 
Начислим 1038 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0
10 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1

Описание товара Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0

Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 предназначен для систем видеонаблюдения и поддерживает до восьми каналов с разрешением до 6 Мп. Поддерживаемые кодеки: S+265, H.265, S+264, H.264, обеспечивающие эффективное использование дискового пространства при сохранении качества изображения. Регистратор обладает пропускной способностью 60 Мбит/с на вход и 40 Мбит/с на выход.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 предназначен для систем видеонаблюдения и поддерживает до восьми каналов с разрешением до 6 Мп. Поддерживаемые кодеки: S+265, H.265, S+264, H.264, обеспечивающие эффективное использование дискового пространства при сохранении качества изображения. Регистратор обладает пропускной способностью 60 Мбит/с на вход и 40 Мбит/с на выход.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0 - купить по цене 10380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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