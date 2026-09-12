Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C35VN I3/E/Y/1.4mm/V4.2 1.4-1.4мм корп.:белый (TC-C35VN I3/E/Y/1.4/V4.2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698344
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, г.
420
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C35VN I3/E/Y/1.4mm/V4.2 1.4-1.4мм корп.:белый (TC-C35VN I3/E/Y/1.4/V4.2)
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C35VN I3/E/Y/1.4mm/V4.2 1.4-1.4мм корп.:белый (TC-C35VN I3/E/Y/1.4/V4.2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C35VN I3/E/Y/1.4mm/V4.2 1.4-1.4мм корп.:белый (TC-C35VN I3/E/Y/1.4/V4.2)