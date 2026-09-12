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Камера видеонаблюдения аналоговая D-Link DCS-6616 3.8-45.6мм корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая D-Link DCS-6616 3.8-45.6мм корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая D-Link DCS-6616 3.8-45.6мм корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
720x576
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698012
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
720x576
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х7х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая D-Link DCS-6616 3.8-45.6мм корп.:белый

Высокоскоростная купольная сетевая камера с 12-кратным оптическим увеличением DCS-6616 обеспечивает обзор большой территории, в том числе в условиях слабого освещения. С помощью встроенного сенсора Sony Super HAD-II 1/4 CCD IP-камера DCS-6616 может передавать видео с высоким разрешением 650 TVL с превосходным качеством изображения. Встроенный ICR-фильтр позволяет камере получать качественные изображения как в условиях яркого освещения, так и в темноте. В дневное время ICR-фильтр остается на месте и не пропускает инфракрасное излучение, что обеспечивает получение высококачественных изображений. В ночное время ICR-фильтр смещается, что позволяет камере использовать инфракрасное излучение для съемки в условиях слабого освещения.

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
720x576
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
Высокоскоростная купольная сетевая камера с 12-кратным оптическим увеличением DCS-6616 обеспечивает обзор большой территории, в том числе в условиях слабого освещения. С помощью встроенного сенсора Sony Super HAD-II 1/4 CCD IP-камера DCS-6616 может передавать видео с высоким разрешением 650 TVL с превосходным качеством изображения. Встроенный ICR-фильтр позволяет камере получать качественные изображения как в условиях яркого освещения, так и в темноте. В дневное время ICR-фильтр остается на месте и не пропускает инфракрасное излучение, что обеспечивает получение высококачественных изображений. В ночное время ICR-фильтр смещается, что позволяет камере использовать инфракрасное излучение для съемки в условиях слабого освещения.
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Доставка
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Камера видеонаблюдения аналоговая D-Link DCS-6616 3.8-45.6мм корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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