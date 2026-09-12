Камера видеонаблюдения аналоговая D-Link DCS-6616 3.8-45.6мм корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая D-Link DCS-6616 3.8-45.6мм корп.:белый
Высокоскоростная купольная сетевая камера с 12-кратным оптическим увеличением DCS-6616 обеспечивает обзор большой территории, в том числе в условиях слабого освещения. С помощью встроенного сенсора Sony Super HAD-II 1/4 CCD IP-камера DCS-6616 может передавать видео с высоким разрешением 650 TVL с превосходным качеством изображения. Встроенный ICR-фильтр позволяет камере получать качественные изображения как в условиях яркого освещения, так и в темноте. В дневное время ICR-фильтр остается на месте и не пропускает инфракрасное излучение, что обеспечивает получение высококачественных изображений. В ночное время ICR-фильтр смещается, что позволяет камере использовать инфракрасное излучение для съемки в условиях слабого освещения.
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