Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2
Уличная цилиндрическая IP-камера из Super Lite Series Tiandy с объективом 2 Мп с углом обзора 99.7° и Smart ИК-подсветкой до 50 метров. Светочувствительность камеры 0.02 Люкс. Корпус металл + макролон. Может использоваться в разных погодных условиях и при любом уровне освещенности. Устройство сконструировано на базе CMOS матрицы, с встроенной функцией расширенного динамического диапазона. Такие характеристики позволяют получать четкое изображение даже в условиях разной контрастности элементов — и при ярком освещении, и при сильном затемнении. Это хорошее решение для фиксации событий на территории частного земельного участка, на придомовой территории жилого комплекса или для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.Камера фиксирует события в ночное время, изображение цветное. Благодаря ИК-подсветке при низкой освещенности можно контролировать территорию на расстоянии до 50 метров. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.
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