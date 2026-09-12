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Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220)

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Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 1
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 2
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 3
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 4
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 5
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 6
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 7
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 8
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 9
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 10
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 11
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 12
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 13
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 14
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 15
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 16
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 17
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 18
Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 1
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 2
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 3
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 4
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 5
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 6
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 7
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 8
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 9
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 10
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 11
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 12
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 13
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 14
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 15
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 16
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 17
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 18
  • Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697824
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Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х6
Вес, г.
450

Описание товара Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220)

LEGO Princess 43220 Peter Pan & Wendys Storybook Adventure - приключенческий игровой набор-конструктор, который выглядит так, словно это оживший сборник рассказов о Питере Пэне и Венди. Раскрываем конструктор-книгу, и можно начинать игру!. Представляем вашему вниманию новый приключенческий набор LEGO Storybook с Питером Пэном, Венди и капитаном Крюком. Эта игрушка-конструктор, удобная для путешествий, оснащена открывающейся крышкой (как у книги) с тремя игровыми зонами внутри. Внутри имеется дом со спальней Венди, собачья будка Наны, убежище Потерянных мальчиков, скала Черепа и даже игрушечный пиратский корабль!. Три микро-куклы и собачка!. Включает в себя 3 минифигурки LEGO: Питер Пэн, Венди и Капитан Крюк, а также игрушечную фигурку животного LEGO в виде очаровательной собачки Наны!. Набор включает в себя и различные аксессуары для игры, в том числе игрушечную косточку для Наны и множество декоративных наклеек. Удобная инструкция по сборке прилагается. Имеется ключ для запирания книги - ничего не потеряется, набор готов к любым приключениям, поклонники Питера Пэна и Венди могут взять этот портативный игровой набор с собой в дорогу.

Отзывы о товаре Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220)




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Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Описание
LEGO Princess 43220 Peter Pan & Wendys Storybook Adventure - приключенческий игровой набор-конструктор, который выглядит так, словно это оживший сборник рассказов о Питере Пэне и Венди. Раскрываем конструктор-книгу, и можно начинать игру!. Представляем вашему вниманию новый приключенческий набор LEGO Storybook с Питером Пэном, Венди и капитаном Крюком. Эта игрушка-конструктор, удобная для путешествий, оснащена открывающейся крышкой (как у книги) с тремя игровыми зонами внутри. Внутри имеется дом со спальней Венди, собачья будка Наны, убежище Потерянных мальчиков, скала Черепа и даже игрушечный пиратский корабль!. Три микро-куклы и собачка!. Включает в себя 3 минифигурки LEGO: Питер Пэн, Венди и Капитан Крюк, а также игрушечную фигурку животного LEGO в виде очаровательной собачки Наны!. Набор включает в себя и различные аксессуары для игры, в том числе игрушечную косточку для Наны и множество декоративных наклеек. Удобная инструкция по сборке прилагается. Имеется ключ для запирания книги - ничего не потеряется, набор готов к любым приключениям, поклонники Питера Пэна и Венди могут взять этот портативный игровой набор с собой в дорогу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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