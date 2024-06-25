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Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD)

5 Отзывы
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Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697800
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х9
Вес, кг.
1.73

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD)

Gigabyte Radeon RX 9070 XT — мощная видеокарта для тех, кто не согласен идти на компромиссы. С впечатляющей частотой графического процессора 2520 МГц и быстрым типом памяти GDDR6 с объёмом 16 Гб вы получаете отличную производительность даже в самых требовательных задачах. Благодаря поддержке одновременного подключения четырёх мониторов и максимальному разрешению 7680x4320, эта видеокарта подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графикой и видео. Интерфейс PCI-E 5.0 открывает новые скорости, а активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при долгих нагрузках. Длина платы 288 мм позволяет устанавливать карту в большинство современных корпусов. Gigabyte — ваш выбор для плавной, реалистичной графики нового уровня.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2030
Vlad

Достоинства:
Профессиональное решение для работы

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Использую для работы с 3D-графикой и рендером - производительность в профессиональных приложениях впечатляет. RT3.0 и AI-ускорители помогают значительно ускорить рендер. Особенно порадовала поддержка Resizable BAR.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Александр

Достоинства:
Топовый выбор!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для сборки высокопроизводительного ПК - видеокарта оправдывает каждый потраченный рубль! Система питания 16+3+3 фазы обеспечивает стабильный разгон. В синтетических тестах показывает выдающиеся результаты.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2015
Андрей

Достоинства:
Идеальное решение для стриминга

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрал стримерскую станцию - видеокарта справляется с одновременной игрой и кодированием без проблем. Разгонный потенциал отличный, OC Mode работает стабильно. Поддержка AV1 кодирования - просто находка для стримеров!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2014
Алексей

Достоинства:
Мощная видеокарта для геймера!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для современных игр - результат просто космический! Все игры на максимальных настройках летают без просадок FPS. Система охлаждения работает отлично, даже при длительной игре температура в пределах нормы. 16 ГБ видеопамяти хватает с запасом.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2002
Кристина

Достоинства:
Надёжная видеокарта для игр!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую в игровой системе - тянет все современные игры на 4K разрешении. Энергоэффективность отличная, блок питания справляется без проблем. Подсветка RGB настраивается через AORUS Engine, выглядит стильно!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte Radeon RX 9070 XT — мощная видеокарта для тех, кто не согласен идти на компромиссы. С впечатляющей частотой графического процессора 2520 МГц и быстрым типом памяти GDDR6 с объёмом 16 Гб вы получаете отличную производительность даже в самых требовательных задачах. Благодаря поддержке одновременного подключения четырёх мониторов и максимальному разрешению 7680x4320, эта видеокарта подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графикой и видео. Интерфейс PCI-E 5.0 открывает новые скорости, а активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при долгих нагрузках. Длина платы 288 мм позволяет устанавливать карту в большинство современных корпусов. Gigabyte — ваш выбор для плавной, реалистичной графики нового уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2030
Vlad

Достоинства:
Профессиональное решение для работы

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Использую для работы с 3D-графикой и рендером - производительность в профессиональных приложениях впечатляет. RT3.0 и AI-ускорители помогают значительно ускорить рендер. Особенно порадовала поддержка Resizable BAR.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Александр

Достоинства:
Топовый выбор!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для сборки высокопроизводительного ПК - видеокарта оправдывает каждый потраченный рубль! Система питания 16+3+3 фазы обеспечивает стабильный разгон. В синтетических тестах показывает выдающиеся результаты.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2015
Андрей

Достоинства:
Идеальное решение для стриминга

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрал стримерскую станцию - видеокарта справляется с одновременной игрой и кодированием без проблем. Разгонный потенциал отличный, OC Mode работает стабильно. Поддержка AV1 кодирования - просто находка для стримеров!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2014
Алексей

Достоинства:
Мощная видеокарта для геймера!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для современных игр - результат просто космический! Все игры на максимальных настройках летают без просадок FPS. Система охлаждения работает отлично, даже при длительной игре температура в пределах нормы. 16 ГБ видеопамяти хватает с запасом.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2002
Кристина

Достоинства:
Надёжная видеокарта для игр!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую в игровой системе - тянет все современные игры на 4K разрешении. Энергоэффективность отличная, блок питания справляется без проблем. Подсветка RGB настраивается через AORUS Engine, выглядит стильно!


Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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