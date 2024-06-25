Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD)
Gigabyte Radeon RX 9070 XT — мощная видеокарта для тех, кто не согласен идти на компромиссы. С впечатляющей частотой графического процессора 2520 МГц и быстрым типом памяти GDDR6 с объёмом 16 Гб вы получаете отличную производительность даже в самых требовательных задачах. Благодаря поддержке одновременного подключения четырёх мониторов и максимальному разрешению 7680x4320, эта видеокарта подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с графикой и видео. Интерфейс PCI-E 5.0 открывает новые скорости, а активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при долгих нагрузках. Длина платы 288 мм позволяет устанавливать карту в большинство современных корпусов. Gigabyte — ваш выбор для плавной, реалистичной графики нового уровня.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
Достоинства:
Профессиональное решение для работы
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Использую для работы с 3D-графикой и рендером - производительность в профессиональных приложениях впечатляет. RT3.0 и AI-ускорители помогают значительно ускорить рендер. Особенно порадовала поддержка Resizable BAR.
Достоинства:
Топовый выбор!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для сборки высокопроизводительного ПК - видеокарта оправдывает каждый потраченный рубль! Система питания 16+3+3 фазы обеспечивает стабильный разгон. В синтетических тестах показывает выдающиеся результаты.
Достоинства:
Идеальное решение для стриминга
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрал стримерскую станцию - видеокарта справляется с одновременной игрой и кодированием без проблем. Разгонный потенциал отличный, OC Mode работает стабильно. Поддержка AV1 кодирования - просто находка для стримеров!
Достоинства:
Мощная видеокарта для геймера!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для современных игр - результат просто космический! Все игры на максимальных настройках летают без просадок FPS. Система охлаждения работает отлично, даже при длительной игре температура в пределах нормы. 16 ГБ видеопамяти хватает с запасом.
Достоинства:
Надёжная видеокарта для игр!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую в игровой системе - тянет все современные игры на 4K разрешении. Энергоэффективность отличная, блок питания справляется без проблем. Подсветка RGB настраивается через AORUS Engine, выглядит стильно!
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E AMD Radeon RX 9070XT GAMING OC-16GD (GV-R9070XTGAMING OC-16GD)
Достоинства:
Профессиональное решение для работы
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Использую для работы с 3D-графикой и рендером - производительность в профессиональных приложениях впечатляет. RT3.0 и AI-ускорители помогают значительно ускорить рендер. Особенно порадовала поддержка Resizable BAR.
Достоинства:
Топовый выбор!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для сборки высокопроизводительного ПК - видеокарта оправдывает каждый потраченный рубль! Система питания 16+3+3 фазы обеспечивает стабильный разгон. В синтетических тестах показывает выдающиеся результаты.
Достоинства:
Идеальное решение для стриминга
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрал стримерскую станцию - видеокарта справляется с одновременной игрой и кодированием без проблем. Разгонный потенциал отличный, OC Mode работает стабильно. Поддержка AV1 кодирования - просто находка для стримеров!
Достоинства:
Мощная видеокарта для геймера!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для современных игр - результат просто космический! Все игры на максимальных настройках летают без просадок FPS. Система охлаждения работает отлично, даже при длительной игре температура в пределах нормы. 16 ГБ видеопамяти хватает с запасом.
Достоинства:
Надёжная видеокарта для игр!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую в игровой системе - тянет все современные игры на 4K разрешении. Энергоэффективность отличная, блок питания справляется без проблем. Подсветка RGB настраивается через AORUS Engine, выглядит стильно!