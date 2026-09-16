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Уцененный товар Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 697791
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Уцененный товар Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние, 697791

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Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
витринный образец (на одном ветровике скол уголка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
498 руб.  1 659 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние
498 руб. -70%
1 659 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyLine
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
витринный образец (на одном ветровике скол уголка)
Марка автомобиля
Mercedes
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Уцененный товар Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние

Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: ветровики-комплект 4шт.
Спецификация:

  • Назначение: для боковых окон
  • Марка автомобиля: MB C-Class IV
Причина уценки: витринный образец (на одном ветровике скол уголка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
SkyLine
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
витринный образец (на одном ветровике скол уголка)
Марка автомобиля
Mercedes
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: ветровики-комплект 4шт.
Спецификация:
  • Назначение: для боковых окон
  • Марка автомобиля: MB C-Class IV
Причина уценки: витринный образец (на одном ветровике скол уголка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Ветровики SkyLine MB C-Class IV (W205) SD (with chrome molding) 2014-, пар хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 498 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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