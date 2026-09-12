Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ)
Цепная пила Bort BKS-2112 — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником как для домашних мастеров, так для любителей активного отдыха : для рыбалки, охоты, путешествий. Она предназначена для распила древесины и выполнения различных садовых и строительных работ. Пила поставляется с шиной 30 см. Долговечная цепь с 45-ю зубьями толщиной 1,3мм и шагом 3/8 дюйма. Также идет в комплекте. Небольшие размеры пилы позволяют легко перевозить ее в багажнике автомобиля , квадроцикла и велосипеда. Основная ручка покрыта специальной резиной, это снижает вибрации и повышает уверенный контроль при работе. Удобная дополнительная рукоятка позволяет пользоваться аккумуляторной цепной пилой в самых разных условиях. Сердцем аккумуляторной цепной пилы Bort является бесщёточный мотор, он не имеет щёток и обладает высоким крутящим моментом при более низком потреблении энергии аккумулятора. Вам не придется искать отвертку или другие инструменты для регулировки цепи, механизм бесключевой натяжки цепи отлично справится с этой задачей. Пила цепная аккумуляторная BORT BKS-2112 с предварительно настроенной системой автоматической смазки существенно продлевает срок службы шины и цепи. Чтобы контролировать уровень масла, встроенный бачок выполнен и прочной прозрачной пластмассы. Для безопасности выключатель оснащён предохранительным фиксатором, исключающим случайный неконтролируемый пуск инструмента. Щиток защищает руки от повреждений.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, ...
-
В наличииЦена 6 440 руб.1610 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-55
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитПила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э
-
В наличииЦена 7 170 руб. 9 700 руб.1793 руб. в СплитПила настольная Зубр ЗПДС-200-800
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-65
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитПила сабельная ЗУБР С1-18 (СПЛ-185-41)
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 м...
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитСабельная пила SKIL RS3316, 900Вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ)