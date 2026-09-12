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Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ)

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Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила цепная
Количество звеньев цепи
45
Скорость вращения
3400 об/мин
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 7
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697771
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
BKS-2112
Комплектация
пила цепная аккумуляторная, шина, цепь, ключ для сборки, упаковка
Количество звеньев цепи
45
Объём масляного бака, л
0.08
Шаг цепи
3/8
Длина пильного полотна
300
Скорость вращения
3400 об/мин
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х16
Вес, кг.
3

Описание товара Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ)

Цепная пила Bort BKS-2112 — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником как для домашних мастеров, так для любителей активного отдыха : для рыбалки, охоты, путешествий. Она предназначена для распила древесины и выполнения различных садовых и строительных работ. Пила поставляется с шиной 30 см. Долговечная цепь с 45-ю зубьями толщиной 1,3мм и шагом 3/8 дюйма. Также идет в комплекте. Небольшие размеры пилы позволяют легко перевозить ее в багажнике автомобиля , квадроцикла и велосипеда. Основная ручка покрыта специальной резиной, это снижает вибрации и повышает уверенный контроль при работе. Удобная дополнительная рукоятка позволяет пользоваться аккумуляторной цепной пилой в самых разных условиях. Сердцем аккумуляторной цепной пилы Bort является бесщёточный мотор, он не имеет щёток и обладает высоким крутящим моментом при более низком потреблении энергии аккумулятора. Вам не придется искать отвертку или другие инструменты для регулировки цепи, механизм бесключевой натяжки цепи отлично справится с этой задачей. Пила цепная аккумуляторная BORT BKS-2112 с предварительно настроенной системой автоматической смазки существенно продлевает срок службы шины и цепи. Чтобы контролировать уровень масла, встроенный бачок выполнен и прочной прозрачной пластмассы. Для безопасности выключатель оснащён предохранительным фиксатором, исключающим случайный неконтролируемый пуск инструмента. Щиток защищает руки от повреждений.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
BKS-2112
Комплектация
пила цепная аккумуляторная, шина, цепь, ключ для сборки, упаковка
Количество звеньев цепи
45
Объём масляного бака, л
0.08
Шаг цепи
3/8
Длина пильного полотна
300
Скорость вращения
3400 об/мин
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная пила Bort BKS-2112 — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником как для домашних мастеров, так для любителей активного отдыха : для рыбалки, охоты, путешествий. Она предназначена для распила древесины и выполнения различных садовых и строительных работ. Пила поставляется с шиной 30 см. Долговечная цепь с 45-ю зубьями толщиной 1,3мм и шагом 3/8 дюйма. Также идет в комплекте. Небольшие размеры пилы позволяют легко перевозить ее в багажнике автомобиля , квадроцикла и велосипеда. Основная ручка покрыта специальной резиной, это снижает вибрации и повышает уверенный контроль при работе. Удобная дополнительная рукоятка позволяет пользоваться аккумуляторной цепной пилой в самых разных условиях. Сердцем аккумуляторной цепной пилы Bort является бесщёточный мотор, он не имеет щёток и обладает высоким крутящим моментом при более низком потреблении энергии аккумулятора. Вам не придется искать отвертку или другие инструменты для регулировки цепи, механизм бесключевой натяжки цепи отлично справится с этой задачей. Пила цепная аккумуляторная BORT BKS-2112 с предварительно настроенной системой автоматической смазки существенно продлевает срок службы шины и цепи. Чтобы контролировать уровень масла, встроенный бачок выполнен и прочной прозрачной пластмассы. Для безопасности выключатель оснащён предохранительным фиксатором, исключающим случайный неконтролируемый пуск инструмента. Щиток защищает руки от повреждений.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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