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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL

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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 2
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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 5
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 6
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 7
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 8
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 9
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 10
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 11
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 12
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 1
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 2
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 3
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 4
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 5
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 6
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 7
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 8
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 9
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 10
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 11
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 12
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
8 500 руб.  15 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697770
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х10
Вес, кг.
6

Описание товара Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL

Перфоратор Bort BHD-21LI-BL разработанный с использованием новейших технологий и оснащенный бесщеточным двигателем, обладает улучшенными характеристиками по сравнению с щеточными моделями. Он отличается меньшим весом и повышенной надежностью. Высокая производительность и комфорт в использовании гарантируют отличные эксплуатационные показатели. Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bort BHD-21LI-BL это инструмент высокого качества, предназначенный для различных видов работ и применений. Он отлично подходит для использования как профессионалами, так и любителями в домашних условиях. Мощность перфоратора сопоставима с сетевыми аналогами мощностью 800 Вт.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Bort BHD-21LI-BL разработанный с использованием новейших технологий и оснащенный бесщеточным двигателем, обладает улучшенными характеристиками по сравнению с щеточными моделями. Он отличается меньшим весом и повышенной надежностью. Высокая производительность и комфорт в использовании гарантируют отличные эксплуатационные показатели. Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bort BHD-21LI-BL это инструмент высокого качества, предназначенный для различных видов работ и применений. Он отлично подходит для использования как профессионалами, так и любителями в домашних условиях. Мощность перфоратора сопоставима с сетевыми аналогами мощностью 800 Вт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - стоимость товара 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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