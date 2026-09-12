Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL
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Характеристики
Описание товара Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL
Перфоратор Bort BHD-21LI-BL разработанный с использованием новейших технологий и оснащенный бесщеточным двигателем, обладает улучшенными характеристиками по сравнению с щеточными моделями. Он отличается меньшим весом и повышенной надежностью. Высокая производительность и комфорт в использовании гарантируют отличные эксплуатационные показатели. Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bort BHD-21LI-BL это инструмент высокого качества, предназначенный для различных видов работ и применений. Он отлично подходит для использования как профессионалами, так и любителями в домашних условиях. Мощность перфоратора сопоставима с сетевыми аналогами мощностью 800 Вт.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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