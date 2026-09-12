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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ)

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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 410 руб.  6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697769
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
1.7
Потребляемая мощность
500
Тип аккумулятора
Li-lon
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х9
Вес, кг.
3.3

Описание товара Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ)

Аккумуляторный перфоратор Bort BHD-18Li-0 — это универсальный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Он предназначен для сверления отверстий в различных материалах, таких как бетон, кирпич, камень.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-18Li-0 (без АКБ и ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
1.7
Потребляемая мощность
500
Тип аккумулятора
Li-lon
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный перфоратор Bort BHD-18Li-0 — это универсальный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Он предназначен для сверления отверстий в различных материалах, таких как бетон, кирпич, камень.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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