Top.Mail.Ru
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697749
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х21
Вес, кг.
2.6

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)

Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-21Li-Pro – это мощный и эффективный инструмент, созданный для выполнения различных задач по очистке и благоустройству территории. Благодаря современным технологиям и высоким характеристикам, воздуходувка идеально подходит как для профессионального использования, так и для домашних нужд.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-21Li-Pro – это мощный и эффективный инструмент, созданный для выполнения различных задач по очистке и благоустройству территории. Благодаря современным технологиям и высоким характеристикам, воздуходувка идеально подходит как для профессионального использования, так и для домашних нужд.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...