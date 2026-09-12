Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697749
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х21
Вес, кг.
2.6
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)
Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-21Li-Pro – это мощный и эффективный инструмент, созданный для выполнения различных задач по очистке и благоустройству территории. Благодаря современным технологиям и высоким характеристикам, воздуходувка идеально подходит как для профессионального использования, так и для домашних нужд.
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Аккумуляторная воздуходувка BORT BSS-21Li-Pro – это мощный и эффективный инструмент, созданный для выполнения различных задач по очистке и благоустройству территории. Благодаря современным технологиям и высоким характеристикам, воздуходувка идеально подходит как для профессионального использования, так и для домашних нужд.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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