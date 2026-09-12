Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493
Тепловентилятор SONNEN F-200 - это доступное, эффективное и компактное средство для обогрева небольшого помещения. Будет незаменим дома, на даче, в офисе. Корпус модели выполнен из термостойкого пластика. Тепловентилятор оборудован встроенным термостатом, который позволяет выбрать 2 температурных режима, а так же режим вентиляции без нагрева. Воздух нагревается с помощью спирального нагревательного элемента. Устройство оснащено защитой от перегрева. Перед использованием необходимо разместить изделие на горизонтальной поверхности, подключить к бытовой электросети, затем выбрать один из режимов работы: вентиляция, I (1000 Вт) или II (2000 Вт). Рекомендованная площадь обогрева - до 20 м2. Размеры - 26х21х13 см. Мощность: 2000 Вт. Тип нагревательного элемента: спираль. Количество режимов работы: 3. Рекомендованная площадь обогрева: 20 м2. Вентиляция без нагрева: да. Автоматическое отключение: да. Термостат (терморегулятор): да. Длина шнура: 1.2 м. Высота: 270 мм. Ширина: 230 мм. Глубина: 140 мм. Основной цвет: белый. Дополнительный цвет: белый. Вес: 0.9 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 453493. Штрихкод - 4606224187754
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
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