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Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493

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Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 1
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 2
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 3
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 4
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 5
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 6
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 7
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 8
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 9
Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 1
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 2
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 3
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 4
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 5
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 6
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 7
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 8
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 9
  • Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697738
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
1.15

Описание товара Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493

Тепловентилятор SONNEN F-200 - это доступное, эффективное и компактное средство для обогрева небольшого помещения. Будет незаменим дома, на даче, в офисе. Корпус модели выполнен из термостойкого пластика. Тепловентилятор оборудован встроенным термостатом, который позволяет выбрать 2 температурных режима, а так же режим вентиляции без нагрева. Воздух нагревается с помощью спирального нагревательного элемента. Устройство оснащено защитой от перегрева. Перед использованием необходимо разместить изделие на горизонтальной поверхности, подключить к бытовой электросети, затем выбрать один из режимов работы: вентиляция, I (1000 Вт) или II (2000 Вт). Рекомендованная площадь обогрева - до 20 м2. Размеры - 26х21х13 см. Мощность: 2000 Вт. Тип нагревательного элемента: спираль. Количество режимов работы: 3. Рекомендованная площадь обогрева: 20 м2. Вентиляция без нагрева: да. Автоматическое отключение: да. Термостат (терморегулятор): да. Длина шнура: 1.2 м. Высота: 270 мм. Ширина: 230 мм. Глубина: 140 мм. Основной цвет: белый. Дополнительный цвет: белый. Вес: 0.9 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 453493. Штрихкод - 4606224187754

Отзывы о товаре Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор SONNEN F-200 - это доступное, эффективное и компактное средство для обогрева небольшого помещения. Будет незаменим дома, на даче, в офисе. Корпус модели выполнен из термостойкого пластика. Тепловентилятор оборудован встроенным термостатом, который позволяет выбрать 2 температурных режима, а так же режим вентиляции без нагрева. Воздух нагревается с помощью спирального нагревательного элемента. Устройство оснащено защитой от перегрева. Перед использованием необходимо разместить изделие на горизонтальной поверхности, подключить к бытовой электросети, затем выбрать один из режимов работы: вентиляция, I (1000 Вт) или II (2000 Вт). Рекомендованная площадь обогрева - до 20 м2. Размеры - 26х21х13 см. Мощность: 2000 Вт. Тип нагревательного элемента: спираль. Количество режимов работы: 3. Рекомендованная площадь обогрева: 20 м2. Вентиляция без нагрева: да. Автоматическое отключение: да. Термостат (терморегулятор): да. Длина шнура: 1.2 м. Высота: 270 мм. Ширина: 230 мм. Глубина: 140 мм. Основной цвет: белый. Дополнительный цвет: белый. Вес: 0.9 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 453493. Штрихкод - 4606224187754
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Отзывы


Тепловентилятор SONNEN F-200, 1000/2000 Вт, 2 режима работы, белый, 453493 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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