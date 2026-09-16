Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10)
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Характеристики
Описание товара Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10)
Садовые перчатки ЗУБР – надежный и стильный аксессуар для садовых работ, обеспечивающий комфорт и защиту вашим рукам. Эти перчатки представлены в элегантной цветовой комбинации белого и синего, что делает их не только функциональными, но и эстетически привлекательными. Перчатки доступны в размерах L и XL, гарантируя идеальную посадку как для мужчин, так и для женщин. Их универсальный дизайн обеспечивает удобство в использовании, будь то работа с растениями, землей или инструментами. Произведенные в Китае под брендом ЗУБР, эти перчатки отличаются высоким качеством материалов и долговечностью, что делает их устойчивыми к износу. Независимо от задач, которые стоят перед вами в саду, перчатки ЗУБР станут надежным помощником, защищая ваши руки и сохраняя их в чистоте.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10)