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Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M)

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Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 1
Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 2
Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 3
Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 4
Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 1
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 2
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 3
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 4
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
310 руб.  530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697728
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
хлопок, полиэфир
Цвет
белый, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х11
Вес, г.
400

Описание товара Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M)

Бесшовные, что создает повышенный комфорт при работе Дышащий материал перчатки позволяет работать в них не снимая длительное время Эластичны - плотно облегают руку Перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения

Отзывы о товаре Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
хлопок, полиэфир
Цвет
белый, красный
Страна производитель
Китай
Описание
Бесшовные, что создает повышенный комфорт при работе Дышащий материал перчатки позволяет работать в них не снимая длительное время Эластичны - плотно облегают руку Перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки 10 пар ЗУБР ОПТИМА, S-M, х/б без покрытия, 10 класс (11445-M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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