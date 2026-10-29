Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410)
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Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 697657
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Диаметр шланга
1/2" (13 мм)
Ширина, см
43
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х11
Вес, кг.
2.05
Описание товара Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410)
Катушка Grinda 8-428410_z01 предназначена для хранения и транспортировки поливочных шлангов диаметром 1/2 дюйма и длиной до 60 м. Практичное приспособление имеет удобную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Расположенный на катушке под углом коннектор не позволит шлангу перекручиваться во время намотки. Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива. Все детали катушки Гринда выполнены из легких и прочных коррозионностойких материалов, она облегчит садовые работы на длительный срок. Сборка не требует применения каких-либо инструментов.
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Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Диаметр шланга
1/2" (13 мм)
Ширина, см
43
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Катушка Grinda 8-428410_z01 предназначена для хранения и транспортировки поливочных шлангов диаметром 1/2 дюйма и длиной до 60 м. Практичное приспособление имеет удобную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Расположенный на катушке под углом коннектор не позволит шлангу перекручиваться во время намотки. Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива. Все детали катушки Гринда выполнены из легких и прочных коррозионностойких материалов, она облегчит садовые работы на длительный срок. Сборка не требует применения каких-либо инструментов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - стоимость товара 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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