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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50)

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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 11
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 12
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 11
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 12
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697652
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50)
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х14
Вес, кг.
10

Описание товара Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50)

Поливочный шестислойный шланг GRINDA Proline ultra 6, двойное армирование, используется на садово-огородных участках при проведении поливочных или иных работ, требующих водоснабжения. Профессиональные шланги серии PROLINE отличаются особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибаются и не перекручиваются при использовании. Защищены от ультрафиолетовых лучей и не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный шестислойный шланг GRINDA Proline ultra 6, двойное армирование, используется на садово-огородных участках при проведении поливочных или иных работ, требующих водоснабжения. Профессиональные шланги серии PROLINE отличаются особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибаются и не перекручиваются при использовании. Защищены от ультрафиолетовых лучей и не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1/2?, 50 м, 30 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1/2-50) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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