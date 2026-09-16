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Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25)

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Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 11
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 12
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 11
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 12
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697648
Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
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Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25)
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х15
Вес, кг.
3.98

Описание товара Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25)

Шланг поливочный Grinda STANDARD - трехслойный, предназначен для полива садово-огородного участка и выполнения других задач, требующих наличия водоснабжения. Шланг выполнен из износостойкого материала, армирован нейлоновыми нитями, придающими дополнительную прочность и гибкость шлангу. Внутренняя поверхность шланга устойчива к образованию водорослей.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг поливочный Grinda STANDARD - трехслойный, предназначен для полива садово-огородного участка и выполнения других задач, требующих наличия водоснабжения. Шланг выполнен из износостойкого материала, армирован нейлоновыми нитями, придающими дополнительную прочность и гибкость шлангу. Внутренняя поверхность шланга устойчива к образованию водорослей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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