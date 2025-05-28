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Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15)

6 Отзывы
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Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х11
Вес, кг.
2.41

Описание товара Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15)

Шланг поливочный Grinda STANDARD - трехслойный, предназначен для полива садово-огородного участка и выполнения других задач, требующих наличия водоснабжения. Шланг выполнен из износостойкого материала, армирован нейлоновыми нитями, придающими дополнительную прочность и гибкость шлангу. Внутренняя поверхность шланга устойчива к образованию водорослей.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Айна Г.

Достоинства:


Комментарий:
товаром довольно... всё пришло хорошо и раньше чем я ожидала..
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Максим Шульцман

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги, отличный товар. Сделан по немецкой лицензии.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
шланг вроде бы ничего нормальный,время покажет как он себя поведет во время эксплуатации ,но меня удивило то что одна катушка пришла в один день а вторая на другой её догнала пришлось ездить в пункт выдачи а это для меня немного проблематично 40км. в одну и обратную сторону и так два раза...поэтому 4 звёзды а так вроде всё ок как говорит сегодняшняя молодежь . Спасибо большое...
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный шланг для полива
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Банный Ангел

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный, но мне не подошёл, нужен побольшеф
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг. Мои рекомендации. Соответствует описанию.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг поливочный Grinda STANDARD - трехслойный, предназначен для полива садово-огородного участка и выполнения других задач, требующих наличия водоснабжения. Шланг выполнен из износостойкого материала, армирован нейлоновыми нитями, придающими дополнительную прочность и гибкость шлангу. Внутренняя поверхность шланга устойчива к образованию водорослей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Айна Г.

Достоинства:


Комментарий:
товаром довольно... всё пришло хорошо и раньше чем я ожидала..
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Максим Шульцман

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги, отличный товар. Сделан по немецкой лицензии.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
шланг вроде бы ничего нормальный,время покажет как он себя поведет во время эксплуатации ,но меня удивило то что одна катушка пришла в один день а вторая на другой её догнала пришлось ездить в пункт выдачи а это для меня немного проблематично 40км. в одну и обратную сторону и так два раза...поэтому 4 звёзды а так вроде всё ок как говорит сегодняшняя молодежь . Спасибо большое...
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный шланг для полива
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Банный Ангел

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный, но мне не подошёл, нужен побольшеф
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг. Мои рекомендации. Соответствует описанию.


Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) – стоимость товара 770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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