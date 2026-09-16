Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
22.5
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
В наличии
Код товара: 697641
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
22.5
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
14
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х14
Вес, г.
850
Описание товара Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22)
Поливочный набор Grinda удлиняющийся шланг 22.5 м, пистолет-распылитель 7-ми позиционный 428496-22 используется для орошения дачи или сада. Пистолет-распылитель оснащен 7 режимами распыления от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Способность шланга сжиматься и растягиваться от 7.5 до 22 м обеспечивает комфортную работу и компактность при хранении. Надежность. Пистолет выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитКатушка для шланга PALISAD 67402, 20 м
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитРаспылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C)
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитШланг поливочный армированный PALISAD 67108, 3 слойный ТЭП 3/4''...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитШланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673596, ПВХ, 1", 25...
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитРаспылитель веерный RACO Eigo-4, 16 форсунок, (4260-55/680C)
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитШланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4''...
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитНабор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, ...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитПистолет поливочный RACO 343C, 6 режимов, металлический с TPR (4...
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитПистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор...
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитШланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67443, 3/4", 25...
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитНабор поливочный GRINDA спиральный шланг 3/8? x 15 м, пистолет-р...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитРаспылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на метал...
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
22.5
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
14
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Grinda удлиняющийся шланг 22.5 м, пистолет-распылитель 7-ми позиционный 428496-22 используется для орошения дачи или сада. Пистолет-распылитель оснащен 7 режимами распыления от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Способность шланга сжиматься и растягиваться от 7.5 до 22 м обеспечивает комфортную работу и компактность при хранении. Надежность. Пистолет выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22)