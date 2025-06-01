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Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30)

18 Отзывы
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Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697627
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30)
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х17
Вес, кг.
3.75

Описание товара Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30)

Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30)

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
В целом нормально. Мягковат правда, легко перегибается, но за такие деньги сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
продумана упаковка ,шланг накачан воздухом и запаян, что не даёт слежаться, вообщем покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Шланг вприципе не плохой, но всё же заламывается.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
не пробовал на вид нормально
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Всё таки жидковат, но несколько лет послужит.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виталий к.

Достоинства:


Комментарий:
это не 3/4 дюйма должно быть 20 мм а так, вроде ничего
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший, лёгкий не переламывается при работе.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
что заказал то и получил. но качество желает быть лучше
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, гибкий. Посмотрим в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло быстро всё хорошо упаковано на вид качественный в деле ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно мягкий это и плюс и минус перегибается когда тащишь зато не дубеет от холодной воды армирование ниткой посмотрим на сколько хватит Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже второй шланг, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг понравился. Пришёл вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество нормальное, немного задержалась доставка. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей ш.

Достоинства:


Комментарий:
Резиновый, давно такой хотел, что бы на зиму не убирать.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
внешне выглядит достойно,плотный,но только в процессе эксплуатации можно будет оценить качество объективно,надеюсь не подведёт!!! надо искать мужа на час....не,меньше...
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
на вид нормальный, но с ранешним не сравнить, тоньше, сэкономили.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично рекомендую продавца



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
В целом нормально. Мягковат правда, легко перегибается, но за такие деньги сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
продумана упаковка ,шланг накачан воздухом и запаян, что не даёт слежаться, вообщем покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Шланг вприципе не плохой, но всё же заламывается.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
не пробовал на вид нормально
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Всё таки жидковат, но несколько лет послужит.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виталий к.

Достоинства:


Комментарий:
это не 3/4 дюйма должно быть 20 мм а так, вроде ничего
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший, лёгкий не переламывается при работе.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
что заказал то и получил. но качество желает быть лучше
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, гибкий. Посмотрим в эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло быстро всё хорошо упаковано на вид качественный в деле ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно мягкий это и плюс и минус перегибается когда тащишь зато не дубеет от холодной воды армирование ниткой посмотрим на сколько хватит Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже второй шланг, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг понравился. Пришёл вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество нормальное, немного задержалась доставка. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей ш.

Достоинства:


Комментарий:
Резиновый, давно такой хотел, что бы на зиму не убирать.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
внешне выглядит достойно,плотный,но только в процессе эксплуатации можно будет оценить качество объективно,надеюсь не подведёт!!! надо искать мужа на час....не,меньше...
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
на вид нормальный, но с ранешним не сравнить, тоньше, сэкономили.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично рекомендую продавца


Шланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный, армированный (8-429003-1/2-30) - стоимость товара 1060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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