Шланг поливочный GRINDA Classic, 3/4?, 50 м, 20 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-3/4-50)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
В наличии
Код товара: 697625
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х14
Вес, кг.
8.9
Описание товара Шланг поливочный GRINDA Classic, 3/4?, 50 м, 20 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-3/4-50)
Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный GRINDA Classic, 3/4?, 50 м, 20 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-3/4-50) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA Classic, 3/4?, 50 м, 20 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-3/4-50)