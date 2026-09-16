Top.Mail.Ru
Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50)
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х14
Вес, кг.
5.55

Описание товара Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50)

Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, сетчатое армирование полиамидной нитью (8-429001-1/2-50) - данный товар вы можете купить по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...