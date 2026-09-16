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Система капельного полива GRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, от емкости, уровневая трубка (425272-30) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система капельного полива GRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, от емкости, уровневая трубка (425272-30)

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Система капельного полива GRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, от емкости, уровневая трубка (425272-30)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Система капельного полива GRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, от емкости, уровневая трубка (425272-30)
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Площадь полива
0
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Количество растений
30
Ширина, см
13
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х13
Вес, кг.
1.54

Описание товара Система капельного полива GRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, от емкости, уровневая трубка (425272-30)

Система капельного полива от емкости Grinda 30 растений 425272-30 предназначена для организации дозированной подачи воды в прикорневую зону растений. Может использоваться как в теплицах, так и в открытом грунте. Набор включает в себя все необходимое для капельного полива 30 растений.

Отзывы о товаре Система капельного полива GRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, от емкости, уровневая трубка (425272-30)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Площадь полива
0
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Количество растений
30
Ширина, см
13
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Описание
Система капельного полива от емкости Grinda 30 растений 425272-30 предназначена для организации дозированной подачи воды в прикорневую зону растений. Может использоваться как в теплицах, так и в открытом грунте. Набор включает в себя все необходимое для капельного полива 30 растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система капельного полива GRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, от емкости, уровневая трубка (425272-30) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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