Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
термоэластопласт
Диаметр (дюйм)
1/2
Max давление, Бар
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 697447
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
термоэластопласт
Диаметр (дюйм)
1/2
Толщина стенки шланга, мм
3.2
Max давление, Бар
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х20
Вес, кг.
13
Описание товара Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25)
Поливочный шестислойный шланг GRINDA Proline ultra 6 1/2", 25 м, 30 атм, двойное армирование 429009-1/2-25 используется на садово-огородных участках при проведении поливочных или иных работ, требующих водоснабжения. Профессиональные шланги серии GRINDA PRO-LINE отличаются особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибаются и не перекручиваются при использовании. Защищены от ультрафиолетовых лучей и не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
термоэластопласт
Диаметр (дюйм)
1/2
Толщина стенки шланга, мм
3.2
Max давление, Бар
30
Страна производитель
Китай
Поливочный шестислойный шланг GRINDA Proline ultra 6 1/2", 25 м, 30 атм, двойное армирование 429009-1/2-25 используется на садово-огородных участках при проведении поливочных или иных работ, требующих водоснабжения. Профессиональные шланги серии GRINDA PRO-LINE отличаются особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибаются и не перекручиваются при использовании. Защищены от ультрафиолетовых лучей и не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25)