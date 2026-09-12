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Конвектор Zilon Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Zilon Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0

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Конвектор серии Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0 - фото 1
Конвектор серии Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор серии Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0 - фото 1
  • Конвектор серии Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697419
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Характеристики

Бренд
ZILON
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек с креплением, кронштейн для настенной установки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х40
Вес, кг.
4.5

Описание товара Конвектор Zilon Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0

Организовать уют и тепло в жилом помещении или на обогреть административный объект поможет электрический конвектор Zilon (Зилон) ZHC-1500 SR3.0. Устройство оснащено передовой высокотехнологичной комплектацией, благодаря которой отличается устойчивостью к резким перепадам напряжения, не подвержено перегреву и совершенно не производит какого-либо шума. Ультрасовременные электрические конвекторы Zilon серии ZHC – это линейка элегантных высокотехнологичных бытовых устройств, отличающихся мощностью работы и функциональным оснащением. Все представленные обогреватели отлично подготовлены для современных условий эксплуатации, оборудованы передовыми системами защиты и выполнены в корпусах из высококачественных материалов.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор Zilon Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0




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Характеристики
Бренд
ZILON
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек с креплением, кронштейн для настенной установки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Развернуть
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Организовать уют и тепло в жилом помещении или на обогреть административный объект поможет электрический конвектор Zilon (Зилон) ZHC-1500 SR3.0. Устройство оснащено передовой высокотехнологичной комплектацией, благодаря которой отличается устойчивостью к резким перепадам напряжения, не подвержено перегреву и совершенно не производит какого-либо шума. Ультрасовременные электрические конвекторы Zilon серии ZHC – это линейка элегантных высокотехнологичных бытовых устройств, отличающихся мощностью работы и функциональным оснащением. Все представленные обогреватели отлично подготовлены для современных условий эксплуатации, оборудованы передовыми системами защиты и выполнены в корпусах из высококачественных материалов.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
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Отзывы


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