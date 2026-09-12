Top.Mail.Ru
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 1
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 2
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 3
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 4
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 5
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 6
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 7
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 8
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 9
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 10
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 11
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 12
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 13
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 1
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 2
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 3
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 4
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 5
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 6
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 7
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 8
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 9
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 10
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 11
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 12
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 13
  • Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697243
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Размеры в упаковке, см
13х1х1
Вес, г.
10

Описание товара Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8)

Маркер-краска ЗУБР Профессионал МК-200 круглый наконечник, 1-2 мм, белый 06326-8 наполнен жидкой быстросохнущей краской, подходит практически для любой поверхности. Безопасен для человека, поскольку не имеет в составе токсичных веществ, таких как ксилол. Данный маркер не смывается водой, не выгорает на солнце и устойчив к температурным перепадам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Описание
Маркер-краска ЗУБР Профессионал МК-200 круглый наконечник, 1-2 мм, белый 06326-8 наполнен жидкой быстросохнущей краской, подходит практически для любой поверхности. Безопасен для человека, поскольку не имеет в составе токсичных веществ, таких как ксилол. Данный маркер не смывается водой, не выгорает на солнце и устойчив к температурным перепадам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...