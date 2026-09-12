Перчатки ЗУБР х2 ЗАЩИТА, S-M, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-S)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Перчатки ЗУБР х2 ЗАЩИТА, S-M, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-S)
ЗУБР х2 Защита Перчатки с двойным латексным обливом S-M, эластичные, натуральный хлопок, перчатки с двойным латексным обливом 11459-S защищают руки от загрязнений и механических повреждений во время строительных, погрузо-разгрузочных, упаковочных и других видов работ. Изготовлены из натурального хлопка, благодаря чему происходит естественный воздухообмен, и руки чувствуют себя комфортно. Двойная обливная ладонь из латекса обеспечивает дополнительную защиту, предохраняет перчатки от быстрого истирания и улучшает сцепление с предметами. Перчатки имеют удлиненные манжеты, что увеличивает безопасность при работе. Повышенная плотность вязки по 13 классу гарантирует их прочность и стойкость к истиранию.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитПерчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S)
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитЗУБР УРАЛ, S-M, акриловые перчатки сигнального цвета, рельефное ...
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитПерчатки особопрочные с манжетой KRAFTOOL HYKRAFT Heavy Duty, L ...
-
В наличииЦена 520 руб. 630 руб.130 руб. в СплитПерчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным пок...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитПерчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?прот...
-
В наличииЦена 640 руб. 1 100 руб.160 руб. в СплитПерчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным об...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитПерчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрыти...
-
В наличииЦена 810 руб. 1 280 руб.203 руб. в СплитПерчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым об...
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПерчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (11...
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочи...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитПерчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенс...
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитПерчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитр...
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР х2 ЗАЩИТА, S-M, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-S)