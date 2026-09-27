Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло
Этот стильный и функциональный чайник ENERGY E-224 предназначен для облегчения вашей ежедневной рутины заваривания чая. Объем чайника составляет 1.8 литра, что делает его идеальным для заваривания чая для группы друзей или членов семьи. Корпус чайника изготовлен из высококачественного термостойкого рифленого боросиликатного стекла и нержавеющей стали, обеспечивающего долговечность и надежность. Шкала уровня воды позволяет легко контролировать уровень воды в чайнике, что исключает возможность перелива или недостатка воды. Внутренняя часть чайника оборудована элегантной светодиодной подсветкой, которая создает мягкое, теплое сияние, добавляя элегантность вашей кухне. Эта подсветка также позволяет вам легко контролировать процесс нагревания воды. Закрытый нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивая эффективное и безопасное нагревание. Чайник также оборудован поворотной подставкой на 360 градусов, что облегчает его установку и снятие с основания. Это позволяет вам легко перемещать чайник по кухне и использовать его в любом месте. Безопасность является приоритетом для этого чайника, который оборудован функцией защиты от работы без воды. Эта функция предотвращает случайное включение чайника без воды, что может привести к повреждению прибора или даже пожару. Кроме того, чайник имеет автоматический выключатель, что обеспечивает дополнительную уверенность. Если вы забудете выключить чайник, он автоматически отключится после завершения процесса нагревания.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-223 (1,8 л) рифлёное стекло
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-286Т (1.7л) стекло, пластик, метал...
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7620S белый
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 бежевый
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 черный
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Отзывы о товаре Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло