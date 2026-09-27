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Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло

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Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 1
Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 2
Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 3
Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 4
Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 5
Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 1
  • Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 2
  • Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 3
  • Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 4
  • Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 5
  • Чайник ENERGY E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697224
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло
1 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.37

Описание товара Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло

Этот стильный и функциональный чайник ENERGY E-224 предназначен для облегчения вашей ежедневной рутины заваривания чая. Объем чайника составляет 1.8 литра, что делает его идеальным для заваривания чая для группы друзей или членов семьи. Корпус чайника изготовлен из высококачественного термостойкого рифленого боросиликатного стекла и нержавеющей стали, обеспечивающего долговечность и надежность. Шкала уровня воды позволяет легко контролировать уровень воды в чайнике, что исключает возможность перелива или недостатка воды. Внутренняя часть чайника оборудована элегантной светодиодной подсветкой, которая создает мягкое, теплое сияние, добавляя элегантность вашей кухне. Эта подсветка также позволяет вам легко контролировать процесс нагревания воды. Закрытый нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивая эффективное и безопасное нагревание. Чайник также оборудован поворотной подставкой на 360 градусов, что облегчает его установку и снятие с основания. Это позволяет вам легко перемещать чайник по кухне и использовать его в любом месте. Безопасность является приоритетом для этого чайника, который оборудован функцией защиты от работы без воды. Эта функция предотвращает случайное включение чайника без воды, что может привести к повреждению прибора или даже пожару. Кроме того, чайник имеет автоматический выключатель, что обеспечивает дополнительную уверенность. Если вы забудете выключить чайник, он автоматически отключится после завершения процесса нагревания.

Отзывы о товаре Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло




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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Описание
Этот стильный и функциональный чайник ENERGY E-224 предназначен для облегчения вашей ежедневной рутины заваривания чая. Объем чайника составляет 1.8 литра, что делает его идеальным для заваривания чая для группы друзей или членов семьи. Корпус чайника изготовлен из высококачественного термостойкого рифленого боросиликатного стекла и нержавеющей стали, обеспечивающего долговечность и надежность. Шкала уровня воды позволяет легко контролировать уровень воды в чайнике, что исключает возможность перелива или недостатка воды. Внутренняя часть чайника оборудована элегантной светодиодной подсветкой, которая создает мягкое, теплое сияние, добавляя элегантность вашей кухне. Эта подсветка также позволяет вам легко контролировать процесс нагревания воды. Закрытый нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивая эффективное и безопасное нагревание. Чайник также оборудован поворотной подставкой на 360 градусов, что облегчает его установку и снятие с основания. Это позволяет вам легко перемещать чайник по кухне и использовать его в любом месте. Безопасность является приоритетом для этого чайника, который оборудован функцией защиты от работы без воды. Эта функция предотвращает случайное включение чайника без воды, что может привести к повреждению прибора или даже пожару. Кроме того, чайник имеет автоматический выключатель, что обеспечивает дополнительную уверенность. Если вы забудете выключить чайник, он автоматически отключится после завершения процесса нагревания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло - по цене 1840 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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