Описание товара Чайник электрический Energy E-223 (1,8 л) рифлёное стекло

Этот стильный и функциональный чайник ENERGY E-223 предназначен для облегчения вашей ежедневной рутины заваривания чая. Объем чайника составляет 1.8 литра, что делает его идеальным для заваривания чая для группы друзей или членов семьи. Корпус чайника изготовлен из высококачественного термостойкого боросиликатного стекла, обеспечивающего долговечность и надежность. Шкала уровня воды позволяет легко контролировать уровень воды в чайнике, что исключает возможность перелива или недостатка воды. Внутренняя часть чайника оборудована элегантной светодиодной подсветкой, которая создает мягкое, теплое сияние, добавляя элегантность вашей кухне. Эта подсветка также позволяет вам легко контролировать процесс нагревания воды. Закрытый нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивая эффективное и безопасное нагревание. Чайник также оборудован поворотной подставкой на 360 градусов, что облегчает его установку и снятие с основания. Это позволяет вам легко перемещать чайник по кухне и использовать его в любом месте. Безопасность является приоритетом для этого чайника, который оборудован функцией защиты от работы без воды. Эта функция предотвращает случайное включение чайника без воды, что может привести к повреждению прибора или даже пожару. Кроме того, чайник имеет автоматический выключатель, что обеспечивает дополнительную уверенность. Если вы забудете выключить чайник, он автоматически отключится после завершения процесса нагревания. С мощным мотором 1850-2200 Вт этот чайник быстро доводит воду до кипения, экономя ваше время и усилия. Вы можете быстро приготовить чай, кофе или другое горячее напиток, не тратя лишнее время на ожидание. Независимо от того, являетесь ли вы любителем чая или просто ищете надежный и эффективный чайник, модель ENERGY E-223 является отличным выбором.