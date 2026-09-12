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Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания

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Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания - фото 1
Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания - фото 2
Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания - фото 1
  • Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания - фото 2
  • Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697112
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Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
41х10х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания

Погружной блендер ENERGY en-140, 1500 Вт, 2 скорости, стакан для смешивания 105260 предназначен для измельчения продуктов, приготовления коктейлей и пюре. Прост в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. Части устройства легко чистятся, что экономит время и силы. Современный дизайн блендера украсит любой интерьер.

Отзывы о товаре Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания




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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Блендеры
Описание
Погружной блендер ENERGY en-140, 1500 Вт, 2 скорости, стакан для смешивания 105260 предназначен для измельчения продуктов, приготовления коктейлей и пюре. Прост в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. Части устройства легко чистятся, что экономит время и силы. Современный дизайн блендера украсит любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной ENERGY EN-140, 1500Вт, 2 скорости, стакан для смешивания - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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