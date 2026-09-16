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Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL)

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Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 1
Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 2
Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 3
Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 4
Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 5
Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 6
Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 7
Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 3
  • Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 4
  • Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 5
  • Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 6
  • Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 7
  • Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL)
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х2
Вес, г.
97

Описание товара Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL)

Утепленные ветро- и влагозащищенные перчатки ЗУБР Норд 11460-XL защищают руки от общих производственных загрязнений, от ветра и холода. Используются при проведении различных работ с ручным, садовым и электроинструментом. Силиконовое покрытие на ладони обеспечивает надежный хват при работе со скользкими и мокрыми предметами. Специальный материал на кончиках пальцев предусмотрен для работы с сенсорными экранами. Влагостойкая молния плотно фиксирует перчатку на руке.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Утепленные ветро- и влагозащищенные перчатки ЗУБР Норд 11460-XL защищают руки от общих производственных загрязнений, от ветра и холода. Используются при проведении различных работ с ручным, садовым и электроинструментом. Силиконовое покрытие на ладони обеспечивает надежный хват при работе со скользкими и мокрыми предметами. Специальный материал на кончиках пальцев предусмотрен для работы с сенсорными экранами. Влагостойкая молния плотно фиксирует перчатку на руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - по цене 930 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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