Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 697105
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
930 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х2
Вес, г.
97
Описание товара Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL)
Утепленные ветро- и влагозащищенные перчатки ЗУБР Норд 11460-XL защищают руки от общих производственных загрязнений, от ветра и холода. Используются при проведении различных работ с ручным, садовым и электроинструментом. Силиконовое покрытие на ладони обеспечивает надежный хват при работе со скользкими и мокрыми предметами. Специальный материал на кончиках пальцев предусмотрен для работы с сенсорными экранами. Влагостойкая молния плотно фиксирует перчатку на руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитПерчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитр...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.L (9), профессиональные комбинирова...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбиниро...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитПерчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профес...
-
В наличииЦена 1 120 руб. 1 630 руб.280 руб. в СплитПерчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированн...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитПерчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированны...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинирован...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабо...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитПерчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, ...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированн...
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Утепленные ветро- и влагозащищенные перчатки ЗУБР Норд 11460-XL защищают руки от общих производственных загрязнений, от ветра и холода. Используются при проведении различных работ с ручным, садовым и электроинструментом. Силиконовое покрытие на ладони обеспечивает надежный хват при работе со скользкими и мокрыми предметами. Специальный материал на кончиках пальцев предусмотрен для работы с сенсорными экранами. Влагостойкая молния плотно фиксирует перчатку на руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL) - по цене 930 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР НОРД, XL (10), утеплённые, противоскользящие, сенсорные, ветро- и влагозащищенные, Профессионал (11460-XL)