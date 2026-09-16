Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL)
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Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 120 руб. 1 630 руб.
В наличии
Код товара: 697104
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 120 руб. -31%
1 630 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Материал
искусственная кожа, полиэстер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х3
Вес, г.
100
Описание товара Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL)
Профессиональные комбинированные перчатки ЗУБР Монтажник 11475-XL предназначены для выполнения механических работ в тяжелых условиях. Анатомическая форма обеспечивает повышенный комфорт во время работы. Элементы на ладонях защищают от вибрации. Эластичная вставка на тыльной стороне ладони создает максимальное удобство. Застежка на липучке надежно фиксирует перчатку на руке.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Материал
искусственная кожа, полиэстер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Профессиональные комбинированные перчатки ЗУБР Монтажник 11475-XL предназначены для выполнения механических работ в тяжелых условиях. Анатомическая форма обеспечивает повышенный комфорт во время работы. Элементы на ладонях защищают от вибрации. Эластичная вставка на тыльной стороне ладони создает максимальное удобство. Застежка на липучке надежно фиксирует перчатку на руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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