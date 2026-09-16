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Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL)

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Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL) - фото 1
Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL) - фото 2
Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697102
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL)
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Материал
натуральная кожа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х2
Вес, г.
137

Описание товара Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL)

Перчатки Зубр 1135-XL из кожи желтого цвета снабжены подкладкой и предназначены для использования во время осуществления строительных, ремонтных, монтажных, сварочных, садовых работ. Плотный материал, из которого пошита данная пара перчаток, хорошо защищает руки от загрязнений, порезов, несильных ударов, контакта с горячими поверхностями. Такие индивидуальные защитные средства соответствуют размеру XL (10), что позволяет рекомендовать их взрослому пользователю-мужчине. Длина желтых кожаных перчаток Зубр 1135-XL для производственного или хозяйственного или хозяйственного применения позволяет им защищать от негативных воздействий не только кисти рук, но и запястья владельца. Комфортные даже при непрерывном длительном ношении перчатки отличаются как эстетичным внешним видом, так и стойкостью к износу/истиранию, что делает их подходящими для многократного применения.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Материал
натуральная кожа
Страна производитель
Китай
Описание
Перчатки Зубр 1135-XL из кожи желтого цвета снабжены подкладкой и предназначены для использования во время осуществления строительных, ремонтных, монтажных, сварочных, садовых работ. Плотный материал, из которого пошита данная пара перчаток, хорошо защищает руки от загрязнений, порезов, несильных ударов, контакта с горячими поверхностями. Такие индивидуальные защитные средства соответствуют размеру XL (10), что позволяет рекомендовать их взрослому пользователю-мужчине. Длина желтых кожаных перчаток Зубр 1135-XL для производственного или хозяйственного или хозяйственного применения позволяет им защищать от негативных воздействий не только кисти рук, но и запястья владельца. Комфортные даже при непрерывном длительном ношении перчатки отличаются как эстетичным внешним видом, так и стойкостью к износу/истиранию, что делает их подходящими для многократного применения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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