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Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10)

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Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10) - фото 1
Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10) - фото 2
Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10)
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
комбинированный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х12
Вес, г.
800

Описание товара Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10)

Трикотажные утепленные перчатки ЗУБР размер L-XL, 11462-H10 для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Обеспечивают комфортную работу при пониженных температурах. Противоскользящее покрытие гарантирует крепкий захват на различных поверхностях. Вязаная манжета надежно фиксирует перчатки на руках, не давая им соскальзывать.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
комбинированный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Трикотажные утепленные перчатки ЗУБР размер L-XL, 11462-H10 для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Обеспечивают комфортную работу при пониженных температурах. Противоскользящее покрытие гарантирует крепкий захват на различных поверхностях. Вязаная манжета надежно фиксирует перчатки на руках, не давая им соскальзывать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР МАСТЕР, L-XL, полушерстяные с точечным ПВХ покрытием, утеплённые, противоскользящие, 7 класс, 10 пар (11462-H10) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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