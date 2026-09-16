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Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10)

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Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 1
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 2
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 3
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 4
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 5
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 6
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 7
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 3
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 4
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 5
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 6
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 7
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697099
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10)
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
хлопок
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х12
Вес, г.
575

Описание товара Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10)

Перчатки с двойным нитриловым обливом ЗУБР Захват-2, размер L-XL, 10 пар 11454-K10 незаменимы при строительстве, сельскохозяйственных работах, на химических производствах. Защищают руки от механических, химических и термических повреждений, грязи и брызг металла. Двухслойное покрытие обеспечивает повышенную износостойкость. Нитриловое покрытие устойчиво к воздействию нефтепродуктов и смазочных материалов. Выполнены с применением технологии бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
хлопок
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Перчатки с двойным нитриловым обливом ЗУБР Захват-2, размер L-XL, 10 пар 11454-K10 незаменимы при строительстве, сельскохозяйственных работах, на химических производствах. Защищают руки от механических, химических и термических повреждений, грязи и брызг металла. Двухслойное покрытие обеспечивает повышенную износостойкость. Нитриловое покрытие устойчиво к воздействию нефтепродуктов и смазочных материалов. Выполнены с применением технологии бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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