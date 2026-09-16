Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
В наличии
Код товара: 697097
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 000 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
зеленый, серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х2
Вес, г.
120
Описание товара Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL)
Перчатки рабочие KRAFTOOL предназначены для защиты рук от механических повреждений и общих производственных загрязнений. Повышенная износостойкость обеспечивает долгий срок службы. Высокая стойкость к механическому воздействию. Бесшовный крой ладонной части.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитПерчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитр...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.L (9), профессиональные комбинирова...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитПерчатки ЗУБР FLEX р.L (9), работа с сенсорными экранами, Профес...
-
В наличииЦена 1 120 руб. 1 630 руб.280 руб. в СплитПерчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированн...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитПерчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированны...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинирован...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабо...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитПерчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, ...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированн...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитПерчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинирова...
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
зеленый, серый, черный
Страна производитель
Китай
Перчатки рабочие KRAFTOOL предназначены для защиты рук от механических повреждений и общих производственных загрязнений. Повышенная износостойкость обеспечивает долгий срок службы. Высокая стойкость к механическому воздействию. Бесшовный крой ладонной части.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL) - данный товар вы можете купить по цене 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL)