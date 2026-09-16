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Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL)

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Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 1
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 2
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 3
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 4
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 5
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 6
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 7
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 8
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 1
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 2
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 3
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 4
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 5
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 6
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 7
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 8
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL)
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
кожа, нейлон, флис
Цвет
зеленый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х3
Вес, г.
160

Описание товара Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL)

Профессиональные защитные перчатки KRAFTOOL оберегают руки от механических повреждений и загрязнений. Характеризуются высокой износостойкостью в сочетании с эксплуатационным комфортом.

Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
кожа, нейлон, флис
Цвет
зеленый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные защитные перчатки KRAFTOOL оберегают руки от механических повреждений и загрязнений. Характеризуются высокой износостойкостью в сочетании с эксплуатационным комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки KRAFTOOL PANZER, XL (10) комбинированные кожаные рабочие (11320-XL) - по цене 870 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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