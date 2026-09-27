Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
В наличии
Код товара: 697065
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
820
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х30х3
Вес, кг.
1.71
Описание товара Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591)
Контактный телескопический сучкорез GRINDA T-830A 424591 подходит для обрезки сухих твердых ветвей. Лезвие из углеродистой стали с тефлоновым покрытием отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Регулируемая длина. Телескопические рукоятки способны удлиняться от 59 до 82 см для удобства работы на различной высоте. Для крепкого хвата на рукоятках предусмотрены накладки.
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Бренд
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
820
Страна производитель
Китай
Контактный телескопический сучкорез GRINDA T-830A 424591 подходит для обрезки сухих твердых ветвей. Лезвие из углеродистой стали с тефлоновым покрытием отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Регулируемая длина. Телескопические рукоятки способны удлиняться от 59 до 82 см для удобства работы на различной высоте. Для крепкого хвата на рукоятках предусмотрены накладки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591)