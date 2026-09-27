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Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591)

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Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 1
Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 2
Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 3
Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 4
Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591)
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
820
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х30х3
Вес, кг.
1.71

Описание товара Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591)

Контактный телескопический сучкорез GRINDA T-830A 424591 подходит для обрезки сухих твердых ветвей. Лезвие из углеродистой стали с тефлоновым покрытием отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Регулируемая длина. Телескопические рукоятки способны удлиняться от 59 до 82 см для удобства работы на различной высоте. Для крепкого хвата на рукоятках предусмотрены накладки.

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
820
Страна производитель
Китай
Описание
Контактный телескопический сучкорез GRINDA T-830A 424591 подходит для обрезки сухих твердых ветвей. Лезвие из углеродистой стали с тефлоновым покрытием отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Регулируемая длина. Телескопические рукоятки способны удлиняться от 59 до 82 см для удобства работы на различной высоте. Для крепкого хвата на рукоятках предусмотрены накладки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA T-830A, 590-820 мм, закаленные лезвия, телескопический, контактный (424591) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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