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Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708)

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Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708) - фото 1
Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
  • Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708) - фото 1
  • Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708)
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
8
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х8
Вес, г.
960

Описание товара Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708)

Импульсный распылитель RACO 4260-55/708 на подставке может быть использован для орошения по кругу и полива отдельных секторов газона, имеющих площадь до 490 кв. м. Есть возможность подключения к системе орошения в сочетании с другими распылителями.

Отзывы о товаре Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
8
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсный распылитель RACO 4260-55/708 на подставке может быть использован для орошения по кругу и полива отдельных секторов газона, имеющих площадь до 490 кв. м. Есть возможность подключения к системе орошения в сочетании с другими распылителями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель импульсный RACO Эксперт 708S, на подставке (4260-55/708) – стоимость товара 2310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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