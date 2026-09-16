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Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C)

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Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C) - фото 1
Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
15
Количество сопел
15
Площадь полива
0
  • Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C) - фото 1
  • Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C)
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
15
Количество сопел
15
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
13
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х13х10
Вес, г.
334

Описание товара Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C)

Веерный распылитель RACO EIGO-5 4260-55/681C сконструирован для равномерного полива садового участка. В конструкции распылителя имеется пятнадцать регулируемых сопл - для эффективного распыления воды. Встроенный фильтр защищает распылитель от грязи.

Отзывы о товаре Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
15
Количество сопел
15
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
13
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Веерный распылитель RACO EIGO-5 4260-55/681C сконструирован для равномерного полива садового участка. В конструкции распылителя имеется пятнадцать регулируемых сопл - для эффективного распыления воды. Встроенный фильтр защищает распылитель от грязи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный RACO Eigo-5, 15 форсунок, (4260-55/681C) - данный товар вы можете купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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